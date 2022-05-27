Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

27.05.2022 10:54
Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, kağıt toplama aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, kağıt toplama aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Raed Nacmi idaresindeki 02 MA 0434 plakalı kağıt toplama aracı ile Hacı Türk idaresindeki 38 YC 514 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı, Raed Nacmi yaralandı. Yaralı olay yerine belen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Otomobil, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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