Kağıt toplama aracındaki kartonlar cayır cayır yandı - Son Dakika
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Kağıt toplama aracındaki kartonlar cayır cayır yandı

06.07.2022 14:23
Kağıt toplama aracındaki kartonlar cayır cayır yandı

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alan kağıt toplama aracındaki yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alan kağıt toplama aracındaki yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynırlarından kağıt toplayan yabancı uyruklu şahsın kağıt toplama aracında aniden yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı aracın kasa kısmında bulunan kartonların alev aldığını fark eden vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Vatandaşlar aracın zarar görmemesi için aracı devirerek yanan kartonları cadde ortasına boşalttı. Yanan kartonlar çevredeki esnaflar tarafından yangın söndürme tüpleri ve kovalarla taşınan suyla söndürüldü. Meydana gelen olay, cep telefonları kameralarına yansıdı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt toplama aracındaki kartonlar cayır cayır yandı - Son Dakika

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