Kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan söndürüldü

KARAMAN - Karaman'da kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 723'ncü Sokak'ta bulunan kağıt toplama merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplama merkezinin bahçesindeki karton kağıtlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin biranda büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahele etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu alevler depoya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.