Son Dakika Haberleri: Kağıt Toplayan 1 Çocuğun Ailesine İşlem Yapıldı

Kağıt Toplayan 1 Çocuğun Ailesine İşlem Yapıldı

50 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda kağıt toplayan 1 çocuğun ailesine 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 8 şahsa ise 'Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Kağıt Toplayan 1 Çocuğun Ailesine İşlem Yapıldı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda kağıt toplayan 1 çocuğun ailesine 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 8 şahsa ise 'Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 Aralık 2018 - 14 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan faaliyetler hakkında yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "İlimizde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 1 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 8 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmıştır. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 15/12/2018 ile 14/01/2019 tarihleri arasında 'Okul Önü Uygulaması' adı altında her hafta salı ve perşembe günleri ilimiz merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde, biri ülke genelinde olmak üzere toplam 3 adet uygulama yapılmıştır. 2 bin 211 kişi sorgulanmış, 4 kişiye adli işlem yapılmış, okulla ilgisi olmayan 1 şahsa idari işlem yapılmıştır. 134 okul servis aracı/sivil araç denetlenmiştir. 43 tanesi internet ve playstation salonu olmak üzere 253 umuma açık işyeri/park bahçe/metruk bina kontrol edilmiş, 1 işyerine yaşı küçük çocuklara sigara satışından işlem yapılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca; öğrenci ve gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim ve kontrollerin sürekli olarak devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karne Korkusuyla Evden Kaçan Liseli 3 Kız, Cep Telefonu Sinyaliyle Bulundu Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:12:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıt Toplayan 1 Çocuğun Ailesine İşlem Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]