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Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler - Son Dakika

Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler

28.01.2022 11:20
Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler

Antalya'da patenci grup, kağıt toplayan motosikletin kasasına tutunarak yolcuk etti.

Antalya'da patenci grup, kağıt toplayan motosikletin kasasına tutunarak yolcuk etti.

Kepez ilçesi Yeşilırmak caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılan üç patenci gencin tehlike dolu yolculuğu arkalarında bulunan diğer motosikletin kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kameraya takılan olayda, patenci gençler yaklaşık 30 kilometre hızla giden motosikletin arkasında bulunan ve kartonla dolu olan kasaya tutunarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Motosikletin ani fren yapması veya gençlerden birinin dengesini kaybetmesi halinde ölümle sonlanması işten bile olmayan olayda herhangi bir kaza yaşanmaması tek teselli olurken bu tehlikeli yolculuğu gören vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi. - ANTALYA

Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler
Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler
Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler

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Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans ettiler - Son Dakika
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