Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba hayali gerçek oldu - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde bir babanın çocuğunu akülü araba ile gezdirdiği sırada kağıt toplayan iki çocuğun uzaktan onları izlediğini fark edip küçük kızların hayalini kısa süreli gerçekleştirdiği video sosyal medyada gündem olmuştu.

MİNİKLERİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Yaşanan olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek aileye ulaştı. Amca çocukları olan ve isimlerinin Meyma ile Miad olduğu öğrenilen iki kızın akülü araba hayalini zabıta ekipleri gerçeğe dönüştürdü. İki kuzene akülü araba hediye eden ekipler, aileye gıda yardımında da bulundu. Hayallerine kavuşan miniklerin ise mutluluğu gözlerinden okundu.

3 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYORLAR

Anne ile babaları sağ olan Meyma ve Miad'a dedeleri İsmail Kasap'ın baktığı öğrenildi. Teleferli olan Türkmen ailenin 3 yıldır Türkiye'de yaşadığı da öğrenildi.