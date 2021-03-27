Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı - Son Dakika

Suriyeli sığınmacı H.İ. hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı kamyonet, H.İ.'nin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., H.İ.'yi yumruk, taş ve sopa ile darp etti. H.İ. başına aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Saldırganlar sığınmacının motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı. Çevredekilerin tepkisi üzerine saldırganlar kaçtı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.İ., sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda saldırganların Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Ekipler plakası belirlenen kamyoneti, Fener Mahallesi 1907 Sokak'ta park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda Ömer B. 1907 Sokak'ta, Ali R. ise 1977 Sokak üzerinde yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç. ise dün yakalanarak gözaltına alındı.3 saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ömer B. ile Hakan Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ali R. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.