Son dakika haberi: Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık kamerada

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde kağıt toplayıcı kılığına giren şüpheli, kuruması için bahçeye bırakılan halıyı güpegündüz çalarak kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kağıt toplayıcı kılığına giren şüpheli, kuruması için bahçeye bırakılan halıyı güpegündüz çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı kılığına giren bir şüpheli, evin bahçesine kuruması için bırakılan halıyı saniyeler içerisinde çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin evin bahçesine girdiği ve halıyı sırtlayıp dışarıya çıkarak, kağıt topladığı araca koyduğu anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, şüphelinin hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam ettiği görüldü. (Azim Çelik/İHA)

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