Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

11.11.2020 23:03
Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karton toplayıcıları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karton toplayıcıları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplama nedeniyle iki grup arasında çıkan Rafet A. (40) ve Mertcan T., bir başka karton toplayıcılar Volkan T. (36) ile Aytekin O.'nun (24) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden hususi araçlara alınarak özel hastaneye kaldırılan Rafet A. ile Mertcan T. özel hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından polis tarafından yakalanan ve yaralı olan Volkan T. ile Aytekin O. 'da Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Zonguldak, Müftü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika


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