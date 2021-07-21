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Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi - Son Dakika

Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi

21.07.2021 09:50

Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi Bayramda çalışan kağıt toplayıcıları Bir çoğu Afganistan'daki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen kağıt toplayıcıları Kurban Bayramı'nda çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi

Bayramda çalışan kağıt toplayıcıları

İSTANBUL - Bir çoğu Afganistan'daki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen kağıt toplayıcıları Kurban Bayramı'nda çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Günde 12 saat çalışan toplayıcılar yaklaşık 150 lira kazanıyor.

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kağıt ve hurda toplayarak geçinen göçmenlerden oluşan vatandaşlar için tatil günlerinde mesai devam ediyor. Toplayıcılar Kurban Bayramı'nda geçimlerini sağlamak için erkenden çek çek arabaları ile yollara çıkıyorlar. Genelde çöp kutularının içinden plastik, demir, kağıt ve hurdalar topluyorlar. Sabah 8'de başladıkları mesaiye akşam 12'e kadar devam ediyorlar. Malzemeler, akşam olduğunda toplama alanına götürülüp kantarda ağırlıkları ölçülüyor. Daha sonra ağırlığı ve cinsine göre geri dönüşümü yapılan malzemelerden günlük 100 ila 150 TL arası değişen para kazanıyorlar. Toplanan sıkıştırılarak geri dönüşüm yapan fabrikalara satılıyor. Satılan malzemeleri her gün kamyonlar gelip fabrikaya götürüyor. Geri dönüşüm malzemelerinin toplanması işinin çoğunluğu Afganistan'dan gelen mülteciler yapıyor. 1 günde 10 kişi 1 ton kağıt ve yaklaşık 500 kilodan fazla plastik, hurda toplayabiliyor.

"En büyük hayalim drone"

Afganistan'dan 2 yıl önce Türkiye'ye çalışmaya gelen Yiğit Esen, "Kağıt toplayarak para kazanmaya çalışıyorum. Aileme destek olmaya çalışıyorum. Bende arkadaşlarımla top oynamak isterdim ama geçim sıkıntımız olduğu için çalışıyorum. Bazen parkta arkadaşlarımı görüyorum ama ben bu işi yapmak zorundayım. En büyük hayalim drone'numun olması. İnternetten videolarını izliyorum çok beğeniyorum. Drone'ları seviyorum ve uçurmak istiyorum. Drone olsaydı Boğaz köprüsünde uçurmak istiyorum" diye konuştu.

"Günde 1 tona yakın kağıt topluyoruz"

10 kişiden günlük 1 ton kağıt topladıklarını ifade eden Serkan Çiltaş, "Beylikdüzü'nde çek çek yaparak kağıt toplayıcılığı işine başladım. Şu anda bu seviyeye kadar gelip bir toplama yerim oldu. Şuanda yanımda 10 kişi çalışıyor. Günde 100 ile 150 Türk lirası civarında bir para kalıyor. Geçinmemize yetiyor, ekmek paramız çıkıyor. Günde 500 ile 1 ton arası pet şişe, plastik ve demir geliyor. Günde 1 tona yakın kağıt topluyoruz. Bunlar çöpe gitse kimseye faydası olmuyor. Bana bu alanı tahsis ettiği için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye'de çalışıp para kazanmak için geldim"

Afganistan'dan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye çalışmaya gelen bir başka kağıt toplayıcısı, "Afganistan'da savaş olduğu için iş bulmak zor. Türkiye'de çalışıp para kazanmak için geldim. Ben sabah 8 de çalışmaya başlıyorum, akşam günbatımı ile işi bırakıyorum. Ben gün içinde Beylikdüzü'ne kağıt, plastik ve hurda toplamaya gidiyorum. Sonra burada bulunan kantara getirip tartılıp, para kazanıyorum" diye konuştu.

Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi
Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi

Kurban Bayramı, Afganistan, Beylikdüzü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıt toplayıcılarının bayram mesaisi - Son Dakika


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