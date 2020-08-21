Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa - Son Dakika

Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa

DİYARBAKIR'da kağıt toplayıcılığı yaparken, atıcılık antrenörü tarafından keşfedilen Şeyhmus Güzel (23), katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerle milli sporculuğa kadar yükseldi.

Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa, System.String[]

DİYARBAKIR'da kağıt toplayıcılığı yaparken, atıcılık antrenörü tarafından keşfedilen Şeyhmus Güzel (23), katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerle milli sporculuğa kadar yükseldi. Milli sporculara açılan kontenjanla kazandığı üniversiteyi de bitiren Güzel, kendisi gibi dezavantajlı çocuklara atıcılığı sevdirerek milli sporcu yetiştirmek istiyor.

Diyarbakır'da, yaklaşık 10 yıl önce ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çeşitli işler yapan Şeyhmus Güzel'i, atış poligonu etrafında kağıt topladığı sırada atıcılık antrenörü Abdurrahman Akgün gördü. Çocukların atıcılığa olan merakını bilen Akgün, Güzel'e poligonda birkaç atış yaptırdı. Güzel'in atıştaki yeteneğini fark eden Akgün, daha sonra ailesiyle görüştü. Ailesi ikna olduktan sonra, çalışmalara başlayan Güzel, ilk yıl katıldığı müsabakada Türkiye birinciliği elde etti. En son Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birincilik ve bireyselde de 2'ncilik elde eden Güzel, bugüne kadar 32 madalya alarak başarılara imza attı. Güzel, bu başarılarla Atıcılık Milli Takımı'na girmeye hak kazandı. Milli sporcu olması nedeniyle kontenjanla Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü de kazandı. Bu bölümden mezun olan Güzel, en büyük hayali kendisi gibi dezavantajlı çocukları bulup yetiştirerek, atıcılık sporuna kazandırmak olduğunu söyledi.

'İLK YILIMDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUM'Antrenörü Abdurrahman Akgün'ün atıcılığı kendisine sevdirdiğini anlatan Şeyhmus Güzel, "Bu sporla 10 sene önce tanıştım. Spordan önce kağıt topluyordum. Poligonun etrafında kağıt toplarken Abdurrahman Hoca yanıma geldi. Benimle sohbet etmeye başladı. Gel seni spora başlatalım dedi. Atış yaptırdı. Atışı sevmemi sağladı. Daha sonra ailemle konuştu. Ailem de ikna olunca beni sporcu olarak yetiştirdi. Sonra yarışmalarda derece yapmamı sağladı. Atıcılığa başladıktan 1 sene sonra Türkiye Şampiyonası'nda birincilik derecesini aldım. Zamanla dereceleri üst üste katarak, kendimi de geliştirerek Atıcılık Milli Takımı'na girdim. Sonra Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. Bu yıl mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Benim gibi dezavantajlı çocukları ülkemize kazandırmak istiyorum. O psikolojide olan çocukların iyi birer geleceğe sahip olmalarını istiyorum. Onları destekleyebileceğime inanıyorum. Atanana kadar halk eğitim merkezi ya da benzeri bir yerde kurs açılırsa yararlı olacağıma inanıyorum" dedi.'BİZ ONU VE ONUN GİBİLERİ KAZANDIK, SIRA ONDA'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Antrenörü Abdurrahman Akgün, Şehmus'u poligonun etrafında kağıt toplarken gördüğünü ifade ederek, "Ailesinin geçimini öyle sağlıyormuş. Biraz sohbet ettik. Poligona gelip atış yapmasını önerdim. Bizim bölgedeki çocukların atışa çok merakı vardır. Poligona getirdim. Birkaç tane atış yaptı. Çok hoşuna gitti ve yeteneği de vardı. Atışları çok iyiydi. Ailesiyle konuştum. Babası da anlayışla karşıladı. O günden sonra çalışmalara geldi. Başladıktan 1 yıl sonra müsabakalarda dereceler yapmaya başladı. Takım olarak Türkiye rekorları kırdı. Ferdi olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Baraj puanını geçerek milli takıma girdi. Yurt dışında ülkemizi temsil etti. Milli sporcu olmasından dolayı Dicle Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Bu yıl okulu bitirdi. Şimdi atanmayı bekliyor. Bu arada biz de Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile görüştük. En azından atanması olana kadar Halk Eğitim Merkezi veya benzeri yerlerde bir kurs açıp onun da daha önce yaşamış olduğu gibi dezavantajlı çocukları kazanıp ülkemize, spora mal etmeyi düşünüyor. Çok istiyor. Biz onu ve onun gibileri kazandık. Bayrağı ona devrettik, sıra onda. O da aynı şeyi yapacak. Dezavantajlı çocukları hem spora hem ülkemize kazandıracak. Ondan beklentimiz bu."


Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi         
14:28
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek         
13:21
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu         
11:58
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi         
11:54
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi         
11:15
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor         
10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı         
10:41
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var         
10:23
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler 2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler         
08:36
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi? Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?         
08:30
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı         
08:13
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 16:36:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei