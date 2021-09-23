Kağıt toplayıcısına ilginç yardım - Son Dakika

Kağıt toplayıcısına ilginç yardım

Kağıt toplayıcısının bir arabanın bagajında oturup el arabasını çektiği anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de dik bir yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısı gencin yardımına o esnada oradan geçen bir sürücü yetişti. Aracının bagajına bindirilen genç el arabasını tutarak yukarı çıkarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Kayabaşında meydana geldi. Kağıt toplayıcısı bir genç dik bir yokuşa denk geldi. Yokuşu çıkmaya çalışan ancak çıkmakta zorlanan genci fark eden bir kişi aracının arka kısmında bulunan kapıyı açarak kağıt toplayıcısı ve aracının yokuşu çıkmasına yardımcı oldu. O esnada orada bulunan vatandaşların takdirini kazanan davranış ise cep telefonu görüntüsü ile kaydedildi.