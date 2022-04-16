Kağıt toplayıcısı anne, iki çöp konteynerinin arasına salıncak kurdu: Küçük kızın mutlu anları - Son Dakika

Kağıt toplayıcısı bir annenin, kızını mutlu etmek için yaptığı hareket izleyenleri hüngür hüngür ağlattı. Çevredeki vatandaşların kameralarına yansıya anlarda kağıt toplayıcısı annenin iki çöp kovasını bir araya getirerek kızına salıncak yaptığı görülüyor.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Annenin, küçük kızı için yaptıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kağıt toplayıcısı anneye övgü içeren çok sayıda yorumda bulundu.

MUTLULUĞU KAMERALARA YANSIDI

Küçük kızın, sallandığı anlardaki mutluluğu da kameralardan kaçmadı. Miniğin halinden bir hayli memnun olduğu görüldü.