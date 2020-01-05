Kağıt toplayıcısı babanın tek mutluluğu kızının hayatta kalması - Son Dakika

Antalya'da ailesinin geçimini karton toplayarak sağlayan Doğan İnat, hasta kızını böbreğiyle sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayat mücadelesi çocukluğundan başlayan 46 yaşındaki İnat, yaşamı yoksullukla geçse de bugüne kadar kimseye muhtaç olmadan altın teriyle ekmeğini kazandı.

Bir camı kırık, 400 liraya kiralanan üç gözlü evde 4 evladı evli olduğu için eşi, oğlu, kızı ve torunuyla yaşayan 6 çocuk babası İnat, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla günde 12 saat çöp konteynerlerinden topladığı kartonları satarak evinin geçimini sağladı.

İnat, dört yıl önce kızı Tuğba Sabuncu'ya böbrek yetmezliği teşhisi konulması üzerine zor günler yaşamaya başladı. Evladına böbrek nakli yapılmazsa hayatını kaybedeceğini öğrenen İnat, çalışamama riskine rağmen böbreğini verdi.

Nakil, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde robotik cerrahi sistemiyle başarılı şekilde gerçekleştirildi. Çalışamadığı için komşularının maddi destekte bulunduğu İnat, kimseye muhtaç olmamak için yeniden çalışmak istiyor.

Başkalarından bir şey almamak için çalışmak istiyor

Doğan İnat, AA muhabirine, kızının rahatsızlığından dolayı zaman zaman ağrılarının olduğunu, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Kızı Tuğba'nın her geçen gün sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine bir an bile düşünmeden böbreğini verdiğini belirten İnat, şöyle konuştu:

"Yavrum hayata bağlandı ya başka ne isteyeyim. Gerekirse diğer çocuklarım için de bütün organlarımı veririm. En büyük mutluluğum, torunlarımın annesiz kalmaması. Kızım sağlığına kavuştu ama çöplerden geçimimi sağlamam zorlaştı. Ailemle camı kırık kiralık bir evde yaşıyorum. Kırılan camları yaptıracak gücüm bile yok. Biraz daha kendimi toparlayıp çalışmam lazım. Başkalarından bir şey almak istemiyorum. Bir çocuğum da böbrek hastasıydı, ameliyat oldu. "

Hayata adeta yeniden "merhaba" diyen Tuğba Sabuncu da sağlığına kavuştuğunu ama şimdi hem kendisinin hem de babasının çalışamadığını dile getirdi.

Babasının kendisine böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu anlatan Sabuncu, "Eşim çalışmıyor. Evim rutubet olduğu için babamda yaşamaya başladım ama onların da durumu çok iyi değil." dedi.