Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü - Son Dakika
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Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü

23.03.2022 11:10

Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde çek çek arabası ile kağıt toplayan şahıs, apartman girişindeki bebek arabasını çek çek arabasına koyup götürdü.

Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çek çek arabası ile kağıt toplayan şahıs, apartman girişindeki bebek arabasını çek çek arabasına koyup götürdü. Bebek arabasının olmadığını gören ve güvenlik kamerasından çalındığını gören Adem Akbulut, polis karakoluna giderek şikayette bulundu. 15 gün önce oğlunun bisikletinin de çalındığını belirten Akbulut, mahallelerinde hurdacılar tarafından sık sık hırsızlık olayı meydana geldiğini söyledi.

Manavgat'ta kağıt başta olmak üzere hurda toplayanların sayısı her geçen gün artarken, son günlerde hurdacılık yapan bazı kişilerin karıştığı hırsızlık olaylarında da büyük bir artış gözleniyor. Birçok mahalle ve sokakta rögar kapaklarını çalarak satan hurda toplayıcılar, önlerine çıkan para edebilecek her şeyi alıp götürmeye başladı. Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesinde bebek arabasını alıp kağıt topladığı çek çek arabasına koyup götüren hurdacı, vatandaşın evinin balkon demirinde dayalı açılıp kapanabilir sandalyeleri alıp götüren kadın hurdacı güvenlik kameralarına takıldı. Dün öğle saatlerinde bebek arabasını yerinde bulamayan Adem Akbulut isimli vatandaş, güvenlik kamerasını izleyince vakit geçirmeden Şelale Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

"Güvenlik kamerası göremediği için bulamadık"

15 gün önce oğlunun bisikletinin de çalındığını belirten Akbulut "Dün öğle saatlerinde bebek arabasını yerinde göremeyince güvenlik kamerasından kontrol ettim. Akşam 20.30 sıralarında gelen hurda toplayıcısı, apartmanımızın girişine kadar gelerek bebek arabasını alıp hurda topladığı çek çek arabasına koyup hızla uzaklaşıyor. Görüntüleri izleyince hemen gidip şikayette bulundum. Son günlerde hırsızlık olayları sık yaşanır oldu. Bu hurdacılara bir önlem almak gerekiyor. 15 gün kadar önce de oğlumun bisikleti çalındı. Ancak güvenlik kamerasının görmeyeceği bir yerden girip çıkıldığı için görüntü bulamadık" dedi.

Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü
Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü
Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü
Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü
Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü

YORUMLAR
500
Araba değil, uyuşturucu zulası Araba değil, uyuşturucu zulası Akülü araba evi yaktı Akülü araba evi yaktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabasını çek çek arabasına koyup böyle götürdü - Son Dakika


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