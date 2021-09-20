Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, isminin Mahsun olduğu öğrenilen bir atık kağıt toplayıcı Gülbahçesi Sitesi içerisine girerek çöplerden atık kağıt toplamaya başladı. Bu sırada fenalaşan Mahsun yere düştü.

DEFALARCA YERE DÜŞÜP TEKRAR KALKTI

Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan genç tekrar düştü. Yerde biraz kaldıktan sonra tekrar ayağa kalkan ve ayakta durmakta zorlanan Mahsun tekrar düştü. Bu kez uzun bir süre yerde kaldıktan sonra kalkıp sandalyeye güçlükle oturan genç buradan da yere düştü.

4. DÜŞÜŞÜNDEN SONRA BİR DAHA KALKAMADI

Kağıtçı genç, 4. kez yere düştükten sonra bir daha kalkamadı. Onu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.