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Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı

20.09.2021 09:58

Adana'da bir kağıt toplayıcısı, atık topladığı sırada fenalaşarak yere düştü. Kısa süre sonra kendisine gelen genç, ayakta durmakta zorlanırken, sandalyelere tutunarak ayağa kalkmaya çalıştı. Ayakta duramayarak 3 kez daha yere düşen genç, son düşüşünün ardından bir daha kalkamadı. Yerde hareketsiz yatan genci gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ölüm anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, isminin Mahsun olduğu öğrenilen bir atık kağıt toplayıcı Gülbahçesi Sitesi içerisine girerek çöplerden atık kağıt toplamaya başladı. Bu sırada fenalaşan Mahsun yere düştü.

DEFALARCA YERE DÜŞÜP TEKRAR KALKTI

Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan genç tekrar düştü. Yerde biraz kaldıktan sonra tekrar ayağa kalkan ve ayakta durmakta zorlanan Mahsun tekrar düştü. Bu kez uzun bir süre yerde kaldıktan sonra kalkıp sandalyeye güçlükle oturan genç buradan da yere düştü.

4. DÜŞÜŞÜNDEN SONRA BİR DAHA KALKAMADI

Kağıtçı genç, 4. kez yere düştükten sonra bir daha kalkamadı. Onu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı

Seyhan, Adana, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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