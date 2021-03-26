KOCAELİ Kağıt toplayıcısı gencin yaşadığı ev alev alev yandı - Son Dakika

KOCAELİ Kağıt toplayıcısı gencin yaşadığı ev alev alev yandı
26.03.2021 22:30
Kağıt toplayıcısı gencin yaşadığı ev alev alev yandıKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kağıt toplayıcısı bir gencin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kül oldu.
Kağıt toplayıcısı gencin yaşadığı ev alev alev yandı
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kağıt toplayıcısı bir gencin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Çenedağ Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde bulunan kağıt toplayıcısı Gökhan Güler'in yaşadığı tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın evin sararken, durumu görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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