Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü

26.04.2022 11:07

Esenyurt'ta kağıt toplayıcısı iki kadın arasında çıkan yer anlaşmazlığı, kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta kağıt toplayıcısı iki kadın arasında çıkan yer anlaşmazlığı, kavgaya dönüştü. Saç saça birbirine giren kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre kağıt toplayıcısı iki kadın arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma kadınlar arasında saç saça kavgaya dönüştü. Dakikalarca devam eden olayda saçlarından kan gelen kadınlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - İHA)

Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü
Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü
Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü
Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü

YORUMLAR
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Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü - Son Dakika


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