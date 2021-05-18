Kağıt toplayıcısı yüksekten düşerek hastanelik oldu - Son Dakika

Kağıt toplayıcısı yüksekten düşerek hastanelik oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kağıt toplayıcısı genç kamyonetin üzerinden düşerek hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kağıt toplayıcısı genç kamyonetin üzerinden düşerek hastanelik oldu. Olay, 13: 30 sularında ilçeye bağlı Gülüç Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kağıt toplayıcısı olan Hakan T. (18) aracın üzerinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından, ambulansa alınan genç ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hakan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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