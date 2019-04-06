Kağıt Toplayıcısının Yanan Cesedi Bulundu
1 saat önce
Nahçıvan uyruklu kağıt toplayıcısı metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti.
Nahçıvan
uyruklu kağıt toplayıcısı metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır
'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan Nahçıvan uyruklu bir şahıs kaldığı metruk binanın yanması sonucu hayatını kaybetti. Iğdır Merkez Bağlar
Mahallesinde bulunan bir metruk binada kalan Nahçıvan uyruklu şahısı uzun süre görmeyen vatandaşlar binaya girince şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis yaptığı inceleme sonucu kağıt toplayıcı şahsın 3 gün önce yanarak öldüğünü tespit etti. Ekipler, çıkan yangının sebebini bulmak için olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden ardından, şahsın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
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