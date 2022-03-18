Bursa'da kağıt uçak şampiyonası elemeleri yapıldı - Son Dakika

Kağıt uçak şampiyonası Red Bull Paper Wings'in Bursa'daki elemeleri tamamlandı.

Red Bull firmasının, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği yarışa, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 18 üniversitede düzenlenen organizasyonun Bursa ayağında kendi uçaklarını yapan gençler, BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı.

Yalnızca A4 kağıtla yapılmış uçaklar ve uçurma kabiliyetinin yer aldığı yarışmada üniversiteli gençler, öncelikle uçak yapma konusundaki hünerlerini sergiledi. Daha sonra yaptıkları uçakları uçuran gençler, en uzun mesafe gitme, en uzun süre havada kalma ve akrobasi kategorilerinde dereceye girmek için büyük çaba harcadı.

Türkiye finalinin ardından yetenekli gençler, Avusturya'nın Salzburg şehrinde 12-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak.