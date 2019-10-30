Son Dakika Haberleri: Kağıt üreticisi, rekabeti oluklu mukavvaya taşıyarak büyümeye geçti
Son Dakika Ekonomi Kağıt üreticisi, rekabeti oluklu mukavvaya taşıyarak büyümeye geçti

Kağıt üreticisi, rekabeti oluklu mukavvaya taşıyarak büyümeye geçti

1 saat önce

Avrupa'da 50 kilogram olan yıllık kişi başı oluklu mukavva tüketiminin Türkiye'de 30 kilogramlarda kalmasını yatırım potansiyeli olarak gören kağıt üreticileri, rekabeti oluklu mukavva sektörüne taşıyor.

Kağıt üreticisi, rekabeti oluklu mukavvaya taşıyarak büyümeye geçti, System.String[]

Avrupa'da 50 kilogram olan yıllık kişi başı oluklu mukavva tüketiminin Türkiye'de 30 kilogramlarda kalmasını yatırım potansiyeli olarak gören kağıt üreticileri, rekabeti oluklu mukavva sektörüne taşıyor.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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