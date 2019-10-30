Kağıt üreticisi, rekabeti oluklu mukavvaya taşıyarak büyümeye geçti
1 saat önce
Avrupa'da 50 kilogram olan yıllık kişi başı oluklu mukavva tüketiminin Türkiye'de 30 kilogramlarda kalmasını yatırım potansiyeli olarak gören kağıt üreticileri, rekabeti oluklu mukavva sektörüne taşıyor.
Avrupa'da 50 kilogram olan yıllık kişi başı oluklu mukavva tüketiminin Türkiye'de 30 kilogramlarda kalmasını yatırım potansiyeli olarak gören kağıt üreticileri, rekabeti oluklu mukavva sektörüne taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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