Son Dakika Haberleri: Kağıt Yüklü Tır Yandı, Tem'de 6 Kilometrelik Kuyruk Oluştu

Kağıt Yüklü Tır Yandı, Tem'de 6 Kilometrelik Kuyruk Oluştu

1 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kağıt yüklü TIR, alev alev yandı.

Kağıt Yüklü Tır Yandı, Tem'de 6 Kilometrelik Kuyruk Oluştu, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kağıt yüklü TIR, alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, TEM'in İstanbul yönünde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Olay, öğle saatlerinde, TEM yolu Dilovası Rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Muharrem Güney yönetimindeki 74 BU 970 plakalı TIR'ın kağıt yüklü dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Muharrem Güney, aracını hemen yolun sağ şeridine çekti. Muharrem Güney çekiciyi dorseden ayırıp itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında trafik kısa süreliğine kesildikten sonra kontrollü olarak verildi. Kağıt ve karton yüklü dorsenin yanması nedeniyle TEM yolu İstanbul yönünde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:48 Kaynak: DHA

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