Son Dakika Haberleri: Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı
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Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı

6 saat önce

Adana'da atık kağıt toplayan bir çocuğun yediği çubuk krakeri sokak köpeğiyle paylaşması görenleri duygulandırdı.

Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı, System.String[]

Adana'da atık kağıt toplayan bir çocuğun yediği çubuk krakeri sokak köpeğiyle paylaşması görenleri duygulandırdı.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde çöplerden atık kağıt toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan bir kız çocuğunun sokak köpeğiyle yediğini paylaşması dikkat çekti. Okula gitmesi gerekirken yaşı henüz 12 olmasına rağmen sokaklarda el arabasıyla atık kağıt toplayan kız çocuğu, yanına yaklaşan sokak köpeğine kayıtsız kalmadı. Kız çocuğu yediği çubuk krakerin bir kısmını kendi elleriyle köpeğe yedirdi. Kız çocuğu geriye kalan krakerleri de yere koyup köpeğin yemesini sağladı.

(Fatih Keçe/İHA)

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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