Kağıtçıların kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıtçıların kavgası kamerada - Son Dakika

Kağıtçıların kavgası kamerada

7 saat önce

Adana'da atık kağıt toplayan 2 kişinin kavga etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Adana'da atık kağıt toplayan 2 kişinin kavga etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, biri elektrikli bisiklet, diğeri ise kamyonetle atık kağıt toplayan iki kişi aynı yerde atık toplama meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Bir süre sonrada ikisi de araçlarına binip başka bir yerden atık kağıt almak için yola çıktı. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü, elektrikli bisikletliyi takip edip taciz etmeye başladı. Bir süre sonrada elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Bunun üzerine elektrikli bisikletten inen şahıs kamyonetin yanına gelip aracın camını ve kapısını yumrukladı. Aracın kapısını açarak sürücüye vurdu. Bir süre karşılıklı yumruklaşan sürücülere vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine bisiklet sürücüsü kamyonetin yanından ayrıldı. Bu kez de kamyonet sürücüsü araçtan inerek elektrikli bisikletliye saldırmak istedi. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kavganın büyümesi çevredeki vatandaşlar tarafından önlendi. - ADANA

Yüreğir, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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