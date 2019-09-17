Son Dakika Haberleri: Kağıtçının katil zanlısı mahkemeye sevk edildi
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Kağıtçının katil zanlısı mahkemeye sevk edildi

1 saat önce

Adana'da elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplarken sokakta başından vurularak öldürülen Ahmed Aşur'un cinayet zanlısı mahkemeye sevk edildi.

Kağıtçının katil zanlısı mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Adana'da elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplarken sokakta başından vurularak öldürülen Ahmed Aşur'un cinayet zanlısı mahkemeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58282 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmed Aşur (18) isimli kişi, elektrikli bisikletiyle Mithatpaşa Mahallesi'nin ara sokaklarında atık kağıt toplamaya başladı. Aşur, bir süre kağıt topladıktan sonra 58282 Sokak'a geldiği sırada başından vurularak elektrikli bisikletinden düştü. Olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Aşur hayatını kaybetti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde görevli dedektifler, hemen olayı gören vatandaşlarla görüşüp ateş eden zanlının eşkalini aldı. Yapılan baskınlarda eşkale uygun bir şahıs yakalandı. İsminin Samet E. olduğu öğrenilen zanlının yanında bir de tabanca ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:28 Kaynak: İHA
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