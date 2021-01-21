Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor - Son Dakika

Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

21.01.2021 09:22

Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor Abdulhamid Han saraya Kağıthane'den özel su getiriyordu Sultan Abdulhamid Han'ın Yıldız Sarayına özel olarak getirttiği Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

Abdulhamid Han saraya Kağıthane'den özel su getiriyordu

İSTANBUL - Sultan Abdulhamid Han'ın Yıldız Sarayına özel olarak getirttiği Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. 1976 yılına kadar Kağıthane'den çıkarılan 3 farklı noktadaki ayazma o dönemki yapılaşmayla günümüze 1 tanesi gelebildi

Sultan Abdulhamid Han'ın şehzadelik dönemi boyunca yaşadığı Kağıthane İlçesi sınırlarındaki saray ve kasırlarda yaşadığı biliniyor. Şehzadelik döneminde Kağıthane'de 3 farklı ayazma tespit ettirerek buralardaki suyu vatandaşların kullanımına açtı. Şifalı olduğuna inanılan suyu içmek için o dönem şehir dışından gelenler olduğu hatta damacanalarla konulup yanlarına aldıkları biliniyor. Bu kaynaktan çıkarılan su Sultan Abdulhamid Han'ın emriyle Yıldız Sarayına getiriliyor. 1976 yılına kadar Kağıthane'den çıkarılan 3 farklı noktadaki su kullanılıyor. Bu tarihten sonra çevreye yapılan fabrikalar nedeniyle 2 tanesi tamamen kayboluyor. Günümüze ise Kağıthane Belediyesi'nin su kaynağını koruma amacıyla yaptığı parkın altında 1 tanesi bulunuyor. Tarihi ayazmanın gün yüzüne çıkartılması bekleniyor.

"Yıldız Sarayında kaynaktan çıkan suyu kullanıyor"

Sultan Abdulhamid Han'ın tahta çıkmadan önceki 5 seneyi Kağıthane İlçesi ve sınırlarındaki saray ve kasırlarda geçirdiğini ifade eden Tarihçi ve yazar Mehmet Dilbaz, "Kaliteli su tutkunu olduğunu bildiğimiz Abdulhamid Han'ın Kağıthane ilçesinde 3 farklı noktadan ayazma kaynağı tespit ettirdiği ve şifalı olduğuna inanılan bu sulardan faydalandığını biliyoruz. Abdulhamid Han tahta çıktıktan sonra Kağıthane'de buldurttuğu kaliteli suyu Yıldız Sarayı'nda kullanmak istemiş. 1894 yılında günümüzde kaymakamlık olan Atiye Sultan Sarayı'nın önüne 4 yüzlü güzel bir çeşme yaptırıyor. O çeşmeye üzerinde bulunduğumuz notadan çıkan suyu naklediyor. Bulunduğumuz yerdeki alana bir su nakil istasyonu kurdurarak çıkan suyu Yıldız Sarayına döşettiriyor. Yıldız Sarayında kaynaktan çıkan suyu kullanıyor. Bu taşıma hattı bugün Karkuyusu otobüs durağı olarak bilinen yerin üzerinden geçen bir boru hattı ile suyu yıldız sarayına kadar gönderiliyor" diye konuştu.

"Sadece bir tanesi günümüze kadar gelebilmiş"

1976 yılında kadar Kağıthane'den çıkarılan suyun kullanıldığını ifade eden Dilbaz, "Bu yıldan sonra çevreye yapılan fabrikalarla su kaynakları ortadan kaldırılıyor. Kağıthane'de 3 tane kaynak var şuanda sadece bir tanesi günümüze kadar gelebilmiş. Diğer iki kaynağın üzerine binalar yapıldı. Buradaki bulunan ana kaynak suyu Kağıthane Belediyesi çok faydalı ve güzel bir şey yaparak burayı bir parka dönüştürdü. Burayı korumak için parka dönüştürdü. Parkın altında şuanda sarnıcın depoları bulunuyor. Kağıthane Belediyesi 2021 yılında yapılması beklenen bir planlama ile burayı bir su müzesine dönüştürebilir. Su sarnıçları zarar görmesin diye çocuk parkına çevrildi" dedi.

Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor
Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor
Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor
Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

Kağıthane, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar İki arkadaş kafa kafaya verip Doğu Anadolu'nun en büyük tesisini kurdu! Aylık 20 ton mantar üretiyorlar Sadakatsiz'in bölüm sonu izleyicileri ekrana kilitledi! Bir kişi Asya'nın gözünün önünde inşattan düştü Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?
İki hafta önce vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İki hafta önce vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
760 gole ulaşan Ronaldo, tarihin en golcü futbolcusu oldu 760 gole ulaşan Ronaldo, tarihin en golcü futbolcusu oldu         
08:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı         
08:41
Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri         
08:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan "Ekonomi ve hukukta reform" paketinde kritik başlıklar yer alıyor         
07:40
Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek         
06:03
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Fatih Terim'den Arda Turan için hocalık sinyali: G.Saray'ın geleceğinde yeri olacaktır Fatih Terim'den Arda Turan için hocalık sinyali: G.Saray'ın geleceğinde yeri olacaktır         
22:39
Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi         
22:13
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşlara izin belgesi soran şahıs baltayı taşa vurdu Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşlara izin belgesi soran şahıs baltayı taşa vurdu         
18:57
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 09:37:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei