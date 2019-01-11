Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç incelemelerde bulunduİSTANBUL - Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü.
Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç
incelemelerde bulundu
İSTANBUL - Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç istinat duvarının çöktüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç istinat duvarının çöktüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Apartmanların kolonlarında problem gözükmediğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "İki bina arasındaki perde duvarda bir çökme var. Binaların kolonlarında bir problem gözükmüyor. Önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.
Binalarla ilgili kontrollerin devam ettiğini kaydeden Kılıç, "Tedbir anlamında iki apartmanımızı tahliye ettik. Teknik anlamda arkadaşlarımızın kontrolleri devam ediyor. Şuan ciddi bir problem gözükmüyor. Takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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