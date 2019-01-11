Son Dakika Haberleri: Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç İncelemelerde Bulundu

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç incelemelerde bulunduİSTANBUL - Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç istinat duvarının çöktüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç istinat duvarının çöktüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Apartmanların kolonlarında problem gözükmediğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "İki bina arasındaki perde duvarda bir çökme var. Binaların kolonlarında bir problem gözükmüyor. Önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.
Binalarla ilgili kontrollerin devam ettiğini kaydeden Kılıç, "Tedbir anlamında iki apartmanımızı tahliye ettik. Teknik anlamda arkadaşlarımızın kontrolleri devam ediyor. Şuan ciddi bir problem gözükmüyor. Takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

Fazlı Kılıç, Kağıthane, Genel
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