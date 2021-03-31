Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 2 yılda hayata geçirilen projeleri anlattı Açıklaması - Son Dakika

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, seçim öncesi vatandaşa sözünü verdikleri 53 projeden yüzde 70'ini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki 3 yılda çevre, temizlik, sağlık, kültür, sanat, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki geri kalan projelerimizi tamamlayacağız." dedi.

Öztekin, Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede hayata geçirilen projeleri anlattı.

Kağıthane Meydanı'nın uzun yıllar metruk bir halde kaldığını vurgulayan Öztekin, araçların gelişigüzel park ettiği, toz toprak bir alan olan meydanın adeta botanik bahçesine dönüştürüldüğünü söyledi.

Öztekin, "İlçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu. Oya ağacı, palmiye, hatmi, akçaağaç, ıhlamur gibi yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türü toprakla buluşturuldu." diye konuştu.

İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından olan Sultan Abdülaziz'in emaneti Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi'nin, 160 yıl aradan sonra restore edildiğini hatırlatan Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özüne sadık kalınarak restorasyonu yapılan tarihi mekan, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere İstanbulluların hizmetine sunuldu. Sadabad'daki bir diğer tarihi eser olan Su Sarnıcı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yarınlara daha yeşil bir şehir miras bırakmak amacıyla 'Her Bebeğe Bir Ağaç' projesi hayata geçirildi. Kağıthane'de 1 Nisan 2019'dan itibaren dünyaya gelen her bebek adına ücretsiz ağaç dikiliyor. Yanı sıra belediye, Hatay'da meydana gelen orman yangınının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için fidan desteğinde bulundu. 2 yılda 12 bin 700 ağaç dikimi gerçekleştirildi."

Kağıthane Belediyesi kadınlara iş yeri açtı

Öztekin, kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla hizmete açılan Maharetli Eller Çarşısı'nın, 525 kadına gelir sağladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kağıthaneli kadınlar evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini, belediyenin kendileri için açtığı mağazada satma imkanı buluyor. Kadınlar ürünlerini alışveriş merkezinde bulunan bu mağazaya getirip teslim ediyor. Ürünler belediyenin istihdam ettiği uzman satış personeli tarafından müşterilere sunuluyor. Kadınlar belediyeye kira ya da başka bir ücret ödemeden evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini satabiliyorlar."

İstihdam Hizmet Noktası'nın iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirdiğini anlatan Öztekin, firma sahiplerinin ihtiyaç duydukları personel bilgisini, iş arayanlarınsa çalışabilecekleri sektör bilgisini bu noktadan edindiğini kaydetti.

Mevlüt Öztekin, Emniyetevleri Mahallesi'ne açılan Millet Kıraathanesi'nin kütüphanesinde eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde 10 bine yakın kitap bulunduğunu dile getirerek, 2 millet kıraathanesini daha hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Sosyal medyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençler için bir stüdyo kurduklarını belirten Öztekin, Vlogger ve Youtuberların bu stüdyolarda dijital platformları için içeriklerini üretebildiklerini kaydetti.

Yaşlılar için "Gündüz Hizmet Merkezi"

Mevlüt Öztekin, yaşlıların istifade edebileceği özellikle demans ve alzaymır hastası olan vatandaşların da vakit geçirebileceği Gündüz Hizmet Merkezi kurulduğunu anlattı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda, temizlik ve giyim ürünlerini barındıran "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi"nin hizmete açıldığını vurgulayan Öztekin, burada dar gelirli vatandaşların ihtiyacı ölçüsünde dilediği ürüne ücretsiz şekilde sahip olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için "Can Dostlar Ofisi"nin hizmete açılacağının altını çizen Öztekin, şunları kaydetti:

"Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri yer alacak. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alandan oluşan merkezin 3 bin 300 metrekarelik açık alanında sokak hayvanları için rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Merkez ve Hamidiye mahallelerinde iki ayrı Millet Bahçesi'nin inşa çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi iş birliği ile devam ediyor. Mekanlar şehrin yeni eğlence ve dinlence yerleri olacak.

Belediyeye bağlı spor okullarında ise 22 farklı branşta 20 bine yakın çocuk ve gence ücretsiz spor eğitimi verildi. İlçedeki 60'a yakın amatör ve ferdi spor kulübüne de nakdi yardımlar ve ulaşım desteği sağlandı. Kağıthane'deki tüm stat ve spor alanları da baştan sona yenilendi. Sporcuhane projesi kapsamında karate alanında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcular Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak. "

Salgında yapılan çalışmalar

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal destek anlamında koronavirüsle dört koldan mücadele ettiklerinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar vatandaşlara ücretsiz olarak 5 milyon 200 bin maske, 540 bin kolonya ve dezenfektan, 80 bin gıda kolisi ulaştırıldı. 1200 aileye de aşevinden günde 2 öğün sıcak yemek götürülüyor. Kağıthane'de 65 yaş ve üzeri güngörmüşlere ve karantinada olan vatandaşlara market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasından hijyen ürünlerinin teminine kadar her anlamda destek olunuyor. Temizlik-maske-mesafe denetimleri devam eden ilçede, 20 binin üzerinde ev ve işyeri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Her gün düzenli olarak da sokak ve caddelerin temizlik ve dezenfektesi yapılıyor. İlçede tam kapalı esnafa destek paketi açıklandı. Kahvehane, internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine belediye tarafından 1000 liralık destekte bulunuluyor."

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşların sevgisi ve güveni sayesinde göreve gelişlerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte pandemiyle de etkin bir mücadele sergiledik. Pandemi bizi hizmet üretmekten alıkoyamadı. Vatandaşlarımıza göreve gelmeden önce 53 projenin sözünü vermiştik ve şimdiden bu projelerimizin yüzde 70'ini hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yılda çevre, temizlik, sağlık, kültür, sanat, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki geri kalan projelerimizi tamamlayacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakan ve milletvekillerimize; ilçemiz için desteklerinden ötürü Kağıthaneliler adına şükranlarımı sunuyorum."