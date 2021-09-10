Kağıthane Belediye Başkanı, ollimpiyat sporcularını ağırladı - Son Dakika

Sporcuhane Projesi kapsamında Kağıthane Belediye spor'a katılan milli karateciler Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Dilara Bozan olimpiyat deneyimlerini Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile paylaştı. Milli karateciler sağladığı destek ve imkanlardan ötürü Başkan Öztekin'e teşekkür ettiler.

Başkan Öztekin sporculara, 2020 Tokyo Olimpiyatı'nda elde ettikleri başarılarla Kağıthane'nin ve Türkiye'nin gururu olduklarını söyleyerek; ''Bizlere büyük bi mutluluk yaşattınız. Müsabakalarınızı heyecanla izledik. Şimdi sırada Dünya Karate Şampiyonası var. İnanıyorum ki orada daha yüksek bir başarı elde edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye olimpiyatlarda en çok madalyayı Tokyo'da aldı. Bu başarıya ortak olmak bizim için gurur verici.'' diye konuştu.

Başkan Öztekin ve milli sporcular makamda gerçekleşen buluşmanın ardından tarihi Saray Çamaşırhanesi'ni ziyaret edip sandalla Sadabad'ı gezdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu ile karate kumite kadınlar 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırırken; Merve Çoban, karate branşında madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 4'e çıkarken madalyaların 2'si Kağıthane Belediyesporlu milli karatecilerden geldi.

Türkiye Olimpiyatlarda En Çok Madalyayı Tokyo'da Aldı

23 Temmuz 2021 tarihinde başlayan Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla sona erdi. Türkiye, COVID-19 salgını yüzünden geçtiğimiz yıl ertelenen olimpiyatlarda 18 spor dalında 108 sporcuyla boy gösterdi. Toplamda 11 bin sporcunun mücadele ettiği olimpiyatlarda, yaklaşık 5 bin kadın 6 bin de erkek sporcu mücadele ederken, Türkiye'den katılan 108 sporcunun 50'si kadın, 58'i ise erkek sporculardı.

Türkiye'nin 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ettiği 16 farklı spor dalı; atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme idi. Bunların içinde en fazla sporcunun yer aldığı dallar ise 25 sporcu ile atletizm, 11 sporcu ile yüzme ve 9 sporcu ile güreş dalları.

Türk sporcularının Tokyo'daki başarılarına bakıldığında, Türkiye'nin şu ana kadar katıldığı olimpiyatlara kıyasla en fazla madalya aldığı turnuvanın bu yılki turnuva olduğu görülüyor. Türk sporcular 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.