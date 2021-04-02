Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülünü aldı - Son Dakika

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülünü aldı

02.04.2021 11:42
Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülünü aldı, System.String[]

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği tarafından 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' seçildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği tarafından 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' seçildi.

Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği'nin her yıl düzenlediği "Sporda Yılın EN'leri" ödül töreninde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' seçildi. Spora ve sporcuya hizmet edenlere verilen özel ödül, sosyal medya anketleri ve jüri üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Başkan Öztekin'e törende ödülünü Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi takdim etti.

Başkan Öztekin ödül töreninde yaptığı konuşmada; " Her yıl bütçemizin önemli bir kısmını çocuk ve gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatta başarılı olmasını destekleyecek yatırımlara ayırıyoruz. Spor alanında görevde bulunduğumuz 2 yıl süresince büyük yatırımlar yaptık. Hasbahçe ve Nurtepe stadları ile Buz Pisti'ni baştan sona yeniledik. İlçemizdeki 60'a yakın amatör ve ferdi spor kulübüne de nakdi yardımlar ve ulaşım desteği sağladık. Belediyemize bağlı spor okullarında 22 farklı branşta 20 bine yakın çocuk ve gence ücretsiz spor eğitimi verdik. Okullarımızı tek tek gezerek 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve 'Ok Atmayan Kalmasın' adlı projelerimizle öğrencilere yüzme ve okçuluk sporunu öğrettik. Sadabad Yaz Etkinlikleri ile ata sporlarımız olan güreş, okçuluk ve ciriti yaşatıyor, gelecek nesillere aktarıyoruz. Sayısı 300'ün üzerinde parkımızda yer alan oyun grubu ve spor aletlerinin tamamının bakım ve onarımını yaptık. Spor tesislerimizden çocuk, genç, yetişkin, engelli ve ev hanımları olmak üzere toplumun her kesiminden on binlerce vatandaşımız ücretsiz şekilde yararlandı" diye konuştu.

'Sporcuhane' projesi adı altında gerçekleşen yatırımların madalya ve şampiyonluklarla karşılık bulduğunu belirten Başkan Öztekin, Kağıthane Belediyesi olarak 2021 Tokyo Olimpiyatı'na katılacaklarını söyledi: " Kağıthane Belediyesi olarak 2021 Tokyo Olimpiyatı'na hazırlanıyoruz. Sporcuhane projemiz kapsamında; karate alanında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcularımız Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak. Orada ülkemizi ve ilçemizi temsil edecekler."

Ödül töreninin jürileri; Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkan Vekili Adem Mat, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, FİFA Eski Hakemi, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Ertuğrul Dilek, Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Koca, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı, Gazeteci, Spor Yazarı Naci Arkan ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Asım Özdemir olarak açıklandı.


Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülünü aldı
Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülünü aldı

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Medya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülünü aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez         
11:47
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı         
11:42
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı         
11:00
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' ödülünü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei