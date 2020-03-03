Kâğıthane Belediye Meclisi şehitleri andı - Son Dakika
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Kâğıthane Belediye Meclisi şehitleri andı

6 saat önce

İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler, Kağıthane Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında dualarla anıldı.

Kâğıthane Belediye Meclisi şehitleri andı, System.String[]

İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler, Kağıthane Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında dualarla anıldı.


Kağıthane Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı öncesi salon Türk bayraklarıyla donatıldı. Başkan Mevlüt Öztekin, Türk askerinin vatanın bekası için Suriye'de olduğunu belirterek, "Mehmetçiklerimiz hem yurt içinde hem de dışında Türkiye'nin güvenliği için büyük ve tarihi bir kahramanlık örneği sergiliyor. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Orada bir terör devletinin kurulmasını istemiyoruz. Eğer bugün orada bu mücadeleyi vermezsek bugün Suriye'yi hedef alanlar, yarın Türkiye'yi hedef alacaklar. Bunu önlemek için oradayız. Bu mücadele Dünya'nın belli başlı devletlerine karşı verilen bir mücadele. Güvenlik kuvvetlerimizin yanındayız ve destekçisiyiz" diyerek meclis üyeleri ile birlikte şehitler için dua okudu.


Söz alan parti grup sözcüleri üzüntülerini dile getirerek, şehit ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.


Şehitler için ayrıca Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ilçedeki hizmet binalarının tümü Türk bayraklarıyla donatılarak destek ve beraberlik mesajı verildi. - İSTANBUL

Kağıthane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
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