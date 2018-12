Kağıthane Belediyesi 7 Gün 24 Saat Açık

Belediye'nin yenilikçi hizmet anlayışı çerçevesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Universal'in işbirliğinde hazırlanan yeni E-Belediye, artık daha modern ve vatandaşın her ihtiyacına cevap veren bir arayüz ile kullanıma açıldı. Yeni E-Belediye hizmeti ile vatandaşlar işlemlerini belediyeye gitmeden hızlıca ve istediği an tamamlayabilecek.

E-Belediye uygulamasıyla vatandaşlar; 7 gün 24 saat boyunca vergi borcunu ödemek, tahakkuk bilgilerini ödemek, emlak ve çöp vergilerini ödemek, talep ve öneri kaydı yapmak gibi işlemlerini çok daha kısa sürede ve çok daha rahat yapabiliyor.

Belediye Artık Cepte

Yeni E- Belediye sisteminde HTML 5 teknolojisi kullanılmasıyla birlikte IOS ve Android tüm cep telefonlarından işlem yapmak daha kolay hale geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç konuya ilişkin faydaları şu şekilde sıraladı:

'' Yeni e-belediye sitesi ile vatandaş odaklı hizmetin daha kullanılabilir olmasını hedefledik. Sistem aynı zamanda daha da şeffaflık sağlayacak, hata ve riskleri de minimum seviyeye indirecek. Vatandaşlarımızı belediyeye gelme zahmetinden kurtararak zamandan kazandıracak ve iş yükünden kurtaracak. Kağıt israfının önüne geçerek çevreye de faydalı bir uygulama. Vatandaş odaklı akıllı belediyecilik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek.''