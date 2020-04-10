Son Dakika › Güncel › Kağıthane Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika
Kağıthane Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 100 bin lira bağışladı.
Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 100 bin lira bağışladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kağıthane Belediyesi çalışanları, Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşlarından artırarak 100 bin lira katkıda bulundu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bağış miktarını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:30 Kaynak: AA
Son Dakika Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı