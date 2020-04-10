Kağıthane Belediyesi de 'Biz Bize Yeteriz' dedi - Son Dakika

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Kağıthane Belediyesi de 'Biz Bize Yeteriz' dedi
6 saat önce
Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek maaşlarından arttırdıkları paralarla kampanyaya toplam 100 bin lira bağışladı.
Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek maaşlarından arttırdıkları paralarla kampanyaya toplam 100 bin lira bağışladı.
Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bağış miktarını resmi twitter hesabından duyurdu. Öztekin paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na mesai arkadaşlarımızla 100 bin TL katkıda bulunduk. Gönüller bir oldukça biz bize yeteriz. Zor günlerin bir an önce bitmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:01 Kaynak: İHA
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