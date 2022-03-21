Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor

21.03.2022 20:52
Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor

- Kağıthane Belediyesi, ilçede poliklinik randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti veriyor.

- Kağıthane Belediyesi, ilçede poliklinik randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti veriyor.

İstanbul genelinde yağan yoğun kar hayatı olumsuz etkilerken, Kağıthane Belediyesi hastane randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti verdi. Hasta vatandaşlar belediyeye ait ambulanslarla evlerinden alınarak hastanelerdeki randevularına yetiştirildi. Kağıthane'de ekipler karla mücadele çalışmaları kapsamında önceliği hastalık, doğum, ölüm vakalarının yaşandığı sokaklara verdi. Sokakları kardan temizleyen ekipler, hastane randevusu olan yatalak hastaları evlerinden alarak hastaneye ulaşımlarını sağladı. Hastaları evlerinden alıp hastaneye götüren ekipler, muayene ve tedavileri bittikten sonra aynı şekilde evlerine geri bıraktı.

Kağıthane Belediyesi 3'ü ambulans olmak üzere toplam 5 araçla hastaların naklini sağlıyor. Son üç yılda belediye 8 bin 763 hastanın naklini sağladı.

(İHA)

Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor
Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor
Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor
Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Belediyesi hastalara ulaşım hizmeti veriyor - Son Dakika


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