Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor

08.03.2021 20:36
Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor, System.String[]

Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla Kağıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı, 525 kadına gelir sağlıyor.

Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla Kağıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı, 525 kadına gelir sağlıyor.

Kağıthaneli kadınlar evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini belediyenin açtığı mağazada satma imkanı buluyor. Kadınlar ürünlerini alışveriş merkezinde bulunan bu mağazaya getirip teslim ediyor. Ürünler belediyenin istihdam ettiği uzman satış personeli tarafından müşterilere sunuluyor. Kadınlar belediyeye kira ya da başka bir ücret ödemeden evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini satabiliyorlar. Her bir kadının mağazada 3'er adet ürünü sergilenirken, toplamda bin 500'ün üzerinde ürün bulunuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mağazadaki çalışmaları yerinde incelerken kadınlara çiçek ve çikolata hediye edip günlerini tebrik etti. Başkan Öztekin, "Biz bugünü özellikle burada emekçi kadınlarla geçirmek istedik. Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz 53 projemiz vardı. İlk hizmete geçirdiğimiz proje de burası oldu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdik. Ev ekonomisine destek olmak için kadınların kendi el ürünlerini pazarlayıp satabilecekleri bir mekan olsun istedik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız fabrikasyon ürün değil, el emeği ürünleri gelip buradan alabiliyor veya hediye ediyorlar. Kadınlara destek olabilmek için herkesi buraya alışveriş yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Öztekin, kadın personellerin gününü tebrik etti. Kağıthaneli kadınları bir sürpriz de belediye binası içinde bekliyordu. Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kağıthane Belediyesi'nde görevli kadın çalışanlara bando eşliğinde müzikli bir eğlence düzenlendi. Bando ekibi kurum odalarını tek tek gezerek kadın çalışanlara çiçek hediye etti. Başkan Öztekin de kadın çalışanları mutlu eden bu sürprize ortak olarak, kadın personelle buluşup günlerini tebrik etti. - İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor
Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor
Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor
Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor

Kadınlar Günü, Kağıthane, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor - Son Dakika


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