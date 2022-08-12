Kağıthane'de metrelerce aşure kuyruğu - Son Dakika
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Kağıthane'de metrelerce aşure kuyruğu

12.08.2022 16:40
Kağıthane'de metrelerce aşure kuyruğu

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe meydanında aşure dağıtma programı düzenledi.

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe meydanında aşure dağıtma programı düzenledi. Ay yıldızlı aşureleri yemek isteyen vatandaşlar saatler öncesinden metrelerce kuyruk oluşturdu. Etkinlik alanına gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de kazanın başına geçerek katılımcılara aşure dağıttı.

Kerbela şehitleri için Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra STK temsilcileri, sanat ve spor camiasından birçok kişi katıldı. Belediye tarafından Muharrem ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında yaklaşık 30 bin vatandaşa aşure dağıtıldığı öğrenildi.

10 BİN KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Muharrem ayı içerisindeyiz. Peygamber efendimizin hicret ettiği bir aydayız. Bu ay müjdeli haberler aldığımız ve aynı zamanda da acı hadiseler yaşadığımız bir ay. Kerbela hadisesinin yaşandığı, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği bir ay içerisindeyiz. Bugün de aşure günündeyiz ve burada dağıtımları yapıyoruz. Buradaki yaklaşık 10 bine yakın vatandaşımız bu hizmetlerden yararlanmış oluyor" diye konuştu.

"BU TARZ ETKİNLİKLERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Aşure yemek için gelen vatandaşlardan Yasemin Yıldırım ise etkinliğin insanın birlik ve beraberlik duygusunu bir arada tutabileceği bir gün olduğunu belirterek, "Başkanımız sağ olsun böyle özel günleri hiç atlamıyor. Bundan önceki yaptığı etkinliklerde olduğu gibi bu etkinlikte de gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Zaten aşırı bir kalabalık ve ilgi var. İnsanlar bu tarz etkinliklerle bir araya gelmiş oluyor. Biz de çok mutluyuz. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Muhittin Karaca da "Mevlüt başkanımızı çok seviyoruz. Daha çok onu görmek için buraya geldik. Muharrem ayı bereketli geçiyor. Böyle etkinlikler için ona çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam ailemle geldik. Eğleniyoruz güzel bir yer" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mevlüt Öztekin, Kuran-ı Kerim, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de metrelerce aşure kuyruğu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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