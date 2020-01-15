Kağıthane Belediyesi'nden amatör kulüp ve sporculara 500 bin TL destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıthane Belediyesi'nden amatör kulüp ve sporculara 500 bin TL destek - Son Dakika Spor

Kağıthane Belediyesi'nden amatör kulüp ve sporculara 500 bin TL destek

6 saat önce

Kağıthane Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 20 amatör spor kulübü için ödül töreni düzenledi.

Kağıthane Belediyesi'nden amatör kulüp ve sporculara 500 bin TL destek, System.String[]

Kağıthane Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 20 amatör spor kulübü için ödül töreni düzenledi. Ödül töreninde ulusal ve uluslararası kategorilerde dereceye girenlere sertifika verilirken, belediye tarafından amatör sporculara ve kulüplerine 500 bin TL nakdi destekte bulunuldu.


Kağıthane Belediyesi, Türkiye ve dünya müsabakalarında başarılar elde eden sporcular ve amatör kulüpleri için 'Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı' ödül töreni düzenledi. Yahya Kemal Spor Tesisleri'nde yapılan ödül törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, ilçedeki 20 amatör spor kulübünden 194 sporcu, 17 antrenör ve sporcu aileleri katıldı.


Program sporcuların selamlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sporcular tarafından güreş, Karate, kick boks, muay thai, wushu ve tekvando dallarında özel gösteriler sergilendi.


Ödül töreninde Başkan Öztekin tarafından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenlere sertifika verildi. Sertifikaların verilmesinin ardından belediye tarafından sporcuların motivasyonunun arttırılması ve daha büyük başarılar elde edilmesi amacıyla 500 bin TL maddi destekte bulunuldu. Aralık 2019'da ilçedeki amatör futbol kulüplerine 250 bin TL maddi destekte bulunulmuştu.


Ayrıca ilçedeki tüm amatör kulüplerin müsabakalarda ücretsiz ulaşımları için araç tahsisi ve antrenmanlarını yapabilmeleri için saha tahsisi yine Kağıthane Belediyesi tarafından karşılanıyor.


Amatör spora yönelik desteklerine devam edeceklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Güreşten tekvandoya, muay thaiye kadar birçok branşta spor yapmış olduk. Burada yönetmeliğimiz gereği, tüm branşlarda ödül alan tüm sporcularımıza ödüller verdik. Yaklaşık olarak bugün burada 500 bin TL nakdi yardım takdim etmiş olduk. 97 sporcumuza ve 20 kulübümüze, aynı zamanda dünya şampiyonu olan Kağıthane Belediyesi Spor Kulübümüze katkıda bulunmuş olduk. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dereceye gireceklerdir. İnşallah onları bir daha burada tebrik edeceğiz. Sporcularımızla beraber Kağıthanemiz çok iyi yerlere gelmeye devam ediyor. Spora yapacağımız destek projemiz de böylece faaliyete geçmiş oldu" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:51 Kaynak: İHA
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