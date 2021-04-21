Kağıthane Belediyesi'nden iş yeri tam kapalı esnafa bin lira destek - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi, pandemi nedeniyle kapalı olan kahvehane, internet kafe, düğün salonu ve okul kantini ile okul servis şoförlerine yönelik bin liralık yardım maddi yardım yapmaya başladı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de korona virüs salgınına karşı amansız bir mücadele sergilenirken, birçok iş yeri de salgın nedeniyle alınan tedbirlerle dönem dönem kapalı kaldı.

Kağıthane Belediyesi, ilçede tam kapalı esnaflara destek paketi açıkladı. Kahvehane, internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine belediye tarafından bin liralık destekte bulunuluyor.

Destekten yararlanmak isteyen esnaflar Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeye başladı. Müracaat kabul koşulları ise; esnafın, hem kendisinin hem de işyerinin Kağıthane'de olması olarak açıklandı. Başvuruda bulunurken esnaftan istenecek belgelerse belediyenin internet sitesinde yayımlandı. Birden fazla işyeri olan esnaf sadece bir iş yeri için başvuruda bulunabilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, destek paketinin pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de olsa fayda sağlayacağını söyledi. Pandemiyle mücadele konusunda esnafların yanlarında olduklarını belirten Başkan Öztekin, "Talepte bulunan esnaflarımızdan bugüne kadar binlerce iş yerini ekiplerimiz pandemiye karşı dezenfekte etti. Biz de ilçemizdeki her bir esnafı belirli bir program dahilinde her gün ziyaret ediyor, talep ve önerilerini değerlendiriyoruz. Esnaflarımızın talep ve önerileri, o cadde ve sokağa yapılacak yatırımlarımız için bize fikir veriyor. Yanı sıra her bir esnafımıza maske ve kolonyadan oluşan hijyen paketlerimizden dağıtıyoruz. Bugüne kadar 4 milyonun üzerinde maske ve 350 bin kolonyayı Kağıthaneli esnaf ve komşularımıza dağıttık" diye konuştu. - İSTANBUL