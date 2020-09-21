Hizmet Noktası 20 kadının iş bulmasını sağladı - Son Dakika

Hizmet Noktası 20 kadının iş bulmasını sağladı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ilçedeki istihdamı artırmaya yönelik projesi istihdam Hizmet Noktası 20 kadının iş bulmasını sağladı.

Hizmet Noktası 20 kadının iş bulmasını sağladı, System.String[]

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ilçedeki istihdamı artırmaya yönelik projesi istihdam Hizmet Noktası 20 kadının iş bulmasını sağladı.

Kağıthane Belediyesi'nin yakın dönemde hizmete açtığı; iş arayanlarla işçi arayanları buluşturan İstihdam Hizmet Noktası, kadınlara ayrılan özel bir günde 20 kişinin iş bulmasını sağladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçimlerden önce sözünü verdiği İstihdam Hizmet Noktası çalışmalarına üç ay önce başladı. Bugüne kadar 250'den fazla kişiye iş bulan İstihdam Hizmet Noktası'nda bir günde tek mülakatla 20 kadın iş sahibi oldu.

Dünyaca ünlü bir cep telefonu üreticisi firmanın yerli cep telefonu üretim tesisinde çalıştırılmak üzere İstihdam Hizmet Noktası'nda düzenlenen mülakata 60 kişi katıldı. Adaylar önce sözlü, ardından uygulamalı mülakata alındı. Firma yetkililerinin de hazır bulunduğu mülakatların sonucunda 20 kişinin işe uygun olduğu tespit edildi. Firma toplamda yılsonuna kadar kademeli şekilde 150 kişiyi işe alacak.

Mülakata katılan adaylarda aranan şartlarsa; elektrik ve elektronik alanında en az meslek lisesi mezunu veya benzer işlerde çalışmış,  vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek, 20-40 yas aralığında çalışmaya engel durumu olmayan,  el becerisi yüksek kişiler olarak açıklandı. İşe uygun adaylara ; maaş, pirim, ek mesai, yemek ve servis gibi olanaklar sunulacak.

Firma yakın zamanda üretim tesisini Kağıthane'ye taşıyacak. Bu nedenle firma yetkilileri Kağıthane Belediyesi ile görüşerek, yeni personel alım sürecinde işbirliği yaptı. Kağıthane Belediyesi İstihdam Hizmet Noktası'nda görevli insan kaynakları uzmanlarının koordinesinde gerçekleşen mülakatlardan başarıyla geçen adaylar yeni yılla birlikte yerli cep telefonu üretim tesisinde iş başı yapacak.


Mevlüt Öztekin, Cep Telefonu, Kağıthane, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hizmet Noktası 20 kadının iş bulmasını sağladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Milli futbolcu kadroya geri döndü Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi: Adil ve sürdürülebilir değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi: Adil ve sürdürülebilir değil         
18:51
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 19:06:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizmet Noktası 20 kadının iş bulmasını sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei