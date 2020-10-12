Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu

12.10.2020 16:07
Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu, System.String[]

Kağıthane Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan görüşme sonrası mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Kağıthane Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan görüşme sonrası mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Kağıthane Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 439 milyon 167 bin TL olarak belirlendi. 2021 yılında bütçenin yüzde 42'si yatırımlara, yüzde 28'i sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara ve geri kalan kısmı da personel giderleri ile ihtiyaçlara ayrıldı.

"Verimli kaynak kullanımıyla birçok proje ürettik"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; performans programı ve bütçenin mecliste kabul görerek geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yatırımlarımızı her zaman vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre planlıyoruz. Bütçemiz de bu yatırımlara kaynak oluşturacak. Geçmiş yıl bütçemizi en verimli şekilde değerlendirdik. 'Verimli kaynak kullanımıyla birçok proje ürettik. Sözünü verdiğimiz 53 proje arasından Millet Kıraathanesi, Maharetli Eller Çarşısı, Uzay Evi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Stüdyonuz Bizden, Sporcuhane, Kağıthane Meydanı, Tarihi Eserlerin ihyası, İstihdam Hizmet Noktası, Çocuk Kütüphanesi, Park ve Yeşil Alanlar, Tematik Caddeler, Modern Kapalı Pazar Yerleri ve Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi gibi projelerimizi; verimli kaynak kullanımı sayesinde gerçekleştirdik" dedi.

"2 milyon hijyen ürünü ve 40 bin aileye gıda paketi dağıttık"

Bütçe görüşmelerinde pandemiye de değinen Başkan Öztekin, "Korona virüs sürecini Kağıthane Belediyesi olarak ekonomik açıdan dengeli şekilde sürdürüyoruz. İlçemizde son 6 ayda vatandaşlarımıza 2 milyonun üzerinde maske ve 300 bin kolonyayı ücretsiz dağıttık. Aynı şekilde 40 bin ailemize gıda paketi yardımında bulunduk. Yanı sıra tüm ana cadde ve ara sokaklarımızı temizleyip dezenfekte ettik. Beraberinde ev ve iş yerlerinde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Öztekin ayrıca bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu
Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu
Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu

Mevlüt Öztekin, Türk Lirası, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu 'Kedicik'lere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Marcao'nun, yüzde 15 indirimden rahatsız olduğu için gerginleştiği ortaya çıktı Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat         
16:53
7 ülkeden Facebook'a 7 ülkeden Facebook'a "uçtan uca şifreleme" eleştirisi: Terör örgütü ve pedofililere yarayacak         
16:20
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi         
15:06
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi         
12:49
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 17:01:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane Belediyesi'nin 2021 bütçesi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei