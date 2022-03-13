KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR - Son Dakika
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KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR

13.03.2022 15:39

İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken; Kağıthane Belediyesi, hastane randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti verdi.

İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken; Kağıthane Belediyesi, hastane randevusu olan yatalak hastalara ulaşım hizmeti verdi. Hasta vatandaşlar belediyeye ait ambulanslarla evlerinden alınarak hastanelerdeki randevularına yetiştirildi.

Kağıthane'de ekipler karla mücadele çalışmaları kapsamında önceliği; hastalık, doğum, ölüm vakalarının yaşandığı sokaklara verdi. Sokakları kardan temizleyen ekipler, hastane randevusu olan yatalak hastaları evlerinden alarak hastaneye ulaşımlarını sağladı. Hastaları evlerinden alıp hastaneye götüren ekipler, muayene ve tedavileri bittikten sonra aynı şekilde hastaneden alıp evlerine geri bırakıyor.

Kağıthane Belediyesi 3'ü ambulans olmak üzere toplam 5 araçla hastaların naklini sağlıyor. Son üç yılda Belediye 8 bin 763 hastanın naklini sağladı.

KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR
KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR
KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR
KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR

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İstanbullu vatandaşlar karın keyfini çıkarttı... Kimi kartopu oynadı, kimi yürüyüş yaptı İstanbullu vatandaşlar karın keyfini çıkarttı... Kimi kartopu oynadı, kimi yürüyüş yaptı Kağıthane Belediyesi yatalak hastalara ulaşım hizmeti veriyor Kağıthane Belediyesi yatalak hastalara ulaşım hizmeti veriyor

Kağıthane, İstanbul, Hastane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE BELEDİYESİ YATALAK HATALARA ULAŞIM HİZMETİ VERİYOR - Son Dakika
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