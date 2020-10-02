Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru

Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 kişiden oluşan zabıta memuru alımı için başvurular başladı.

Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru, System.String[]

Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 kişiden oluşan zabıta memuru alımı için başvurular başladı. Zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adayların başvuruları için bugün son gün olduğu belirtildi.

Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 25 kişiden oluşan zabıta memuru alımı yapılacak. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edilecek personel için; Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, beden ve akıl sağlığı yerinde olmak gibi şartlar aranıyor.

Genel şartların yanı sıra aranan özel şarlar ise 30 yaşını doldurmamış ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak, 2018 KPSS sınavından en az 70 puan ve üzeri almış olmak, kilo ve boy dengesini korumuş olmak gibi şartlar da bulunuyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kağıthane Belediyesi bünyesinde zabıta memuru olarak görev almak isteyen adayların belgelerini 02 Ekim 2020 saat 16: 30'a kadar Kağıthane Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1'de bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavların değerlendirmesi ise; sözlü sınavın yüzde 50 si, uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınarak hesaplanacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şart olduğunu belirten Belediye yetkilileri, sınavların 2 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 09.30'da başlayacağını söyledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin başvuruda bulunan tüm adaylara başarılar dilerken; "Memur alımlarını büyük bir titizlik ve şeffaflıkla yapacağız. Hem halk sağlığını korumak hem de fahiş fiyat, haksız rekabet ve kanunsuz satışların önüne geçmek adına zabıta personelimize büyük görevler düşüyor. Bu nedenle hak eden en başarılı adayları belediye bünyemizde istihdam edeceğiz" diye konuştu.


Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru
Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru
Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru
Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru
Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru
Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru
Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru
Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru

Belediye Başkanlığı, Kağıthane, İstihdam, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Belediyesi'nden zabıta adaylarına önemli duyuru - Son Dakika

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