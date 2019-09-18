Kağıthane Belediyesinden 8 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı

Kağıthane Belediyesi yeni öğretim yılında 8 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.



Kağıthane Belediyesi ilçede öğrenim gören 8 bin öğrenciye, içinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye etti. İlçede ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler yanlarında getirdikleri öğrenci belgeleri ile birlikte çanta, kalem seti, defter seti, boyalı kalem seti, açacak ve silgiden oluşan yardımdan faydalandı.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Göreve gelirken bilhassa çocuk ve gençlerimize her zaman yanlarında olacağımızın sözünü verdik. Eğitim konusuna çok hassas yaklaşıyoruz. Eğitim görme, evrensel bir haktır. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyor, daha güzel bir gelecek için büyük oranda yatırımlarımızı çocuk ve gençlerimizin gelişimlerine ayırıyoruz" dedi. - İSTANBUL