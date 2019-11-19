Son Dakika Haberleri: Kağıthane Belediyesinden eğitime destek
Son Dakika Güncel Kağıthane Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Kağıthane Belediyesinden eğitime destek

7 saat önce

Kağıthane Belediyesi üniversite öğrencilerine ve sınava hazırlanan üniversite adaylarına eğitim desteğini sürdürüyor.

Kağıthane Belediyesinden eğitime destek, System.String[]

Kağıthane Belediyesi üniversite öğrencilerine ve sınava hazırlanan üniversite adaylarına eğitim desteğini sürdürüyor.


Kağıthane Belediyesi, üniversite hayali kuran ve hayalini kurduğu üniversiteyi kazanan gençlere destek olmak amacıyla eğitime büyük kaynak ayırdı. Bu eğitim döneminde bine yakın üniversite öğrencisine karşılıksız 800'er TL eğitim yardımında bulunuldu. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için de belediye tarafından çeşitli imkanlar sağlandı. Kağıthane'de ikameti olan ve şehir dışında 4 yıllık devlet üniversitesini kazanan bine yakın üniversite öğrencisine sağlanan nakdi eğitim yardımı yüzleri güldürdü. Öğrenciler duydukları memnuniyeti sosyal medya üzerinden Kağıthane Belediyesi ve Başkan Mevlüt Öztekin'e teşekkür ederek dile getirdi.


Üniversite hayali kuran adaylara ise Kağıthane Belediyesi tarafından ücretsiz hazırlık kursu veriliyor. Belediyeye bağlı Hamidiye Gençlik Merkezinde verilen üniversite hazırlık kursuyla gençler; modern bir ortamda, alanında uzman eğitmenlerden dersler alıyor. Yanı sıra belediyeye ait kültür merkezlerinde de adayların rahat bir ortamda birlikte ders çalışabilmeleri için gerekli altyapı sağlanırken; buralarda ücretsiz internet ve içecek ikramlarında da bulunuluyor.


"Gençlere daima yanlarında olacağımızın sözünü vermiştik"


Hafta sonu ders çalışan gençleri ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yatırımlarında eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Öztekin, "Seçimlerden önce gençlere daima yanlarında olacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü tutmak adına, gençlerimizin iş ve meslek sahibi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben de üniversiteyi Kağıthaneli esnaf bir ailenin evladı olarak gurbette okudum. O nedenle özellikle şehir dışında okumanın zorluğunu yakından biliyorum. Gençlerimizin ne hayali varsa, onları gerçekleştirmek için daima yanlarında olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in eşinin torunlarına işkence iddiası ortalık karıştırdı
Fenerbahçe borsada kazandırdı İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız Otobüste genç kıza sözlü taciz iddiası: Karşımda oturma kalk, gözüm kayıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:18:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane Belediyesinden eğitime destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]