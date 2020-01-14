Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane Belediyesinden, 'Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı' - Son Dakika

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

19 dakika önce

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelindeki dövüş ve mücadele sporları alanında başarılı amatör spor kulüpleri ile antrenör ve sporcularına yönelik, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı" düzenledi.

Kağıthane Belediyesinden,

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelindeki dövüş ve mücadele sporları alanında başarılı amatör spor kulüpleri ile antrenör ve sporcularına yönelik, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı" düzenledi.

Kağıthane Belediyesi Yahya Kemal Spor Salonunda gerçekleştirilen törene, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporcular, aileleri, antrenörler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sporcular burada, güreş, karate, tekvando, muaythai, wushu, kick boks gibi dallarda özel gösteriler sundu.

Belediye Başkanı Öztekin, programda yaptığı konuşmada, sporun kalbinin Kağıthane olacağını ve şampiyonlar çıkaracaklarını söylerken şaka yapmadıklarını, sporcularının Şili'den ödülle döndüklerini söyledi.

Kağıthane Belediyesi olarak sporculara büyük destek verdiklerini anlatan Öztekin, "Genç kardeşlerimizle 23 ayrı branşta etkinliklerimiz oluyor. Sporla ilgili Kağıthane'deki gençlerimize sahip çıkıyoruz ve onlar da bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

Program kapsamında amatör kulüplere, sporculara ve antrenörlere toplam 450 bin lira ödül verildiği belirtildi.

Mevlüt Öztekin, Yahya Kemal, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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