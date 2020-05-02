KAĞITHANE BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KAĞITHANE BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
1 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:23 Kaynak: DHA
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