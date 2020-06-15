KAĞITHANE Cendere Caddesi göle döndü. Aniden bastıran yağmur Kağıthane'de de etkili oldu. Yağış nedeniyle rögar kapağı taştı, cadde yoğun su birikintisi oluştu. Göle dönen yolda araçlar güçlükle ilerledi. - İstanbul
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15.06.2020 23:06:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane Cendere yolu göle döndü - Son Dakika