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Kağıthane'da Kaldırımda Yürüyen Arkadaşını Başından Bıçakladı - Son Dakika

Kağıthane'da Kaldırımda Yürüyen Arkadaşını Başından Bıçakladı

Kağıthane Çağlayan'da kaldırımda yürüyen iki arkadaştan biri diğerini hiçbir sebep yokken başından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahte isim kullandığı tespit edilen saldırgan şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane\'da Kaldırımda Yürüyen Arkadaşını Başından Bıçakladı
22.11.2023 - 10:15,
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Kağıthane Çağlayan'da kaldırımda yürüyen iki arkadaştan biri diğerini hiçbir sebep yokken başından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahte isim kullandığı tespit edilen saldırgan şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz ayda yaşanan olayda Barış Y. ve Soner A. isimli iki arkadaş, yolda sohbet ederek yürümeye başladı. İki arkadaş yürüdüğü sırada Soner A., hiçbir sebep yokken bıçak çekerek Barış Y.'ye saldırmaya başladı. Arkadaşını darp eden Soner A., daha sonra onu başından bıçakladı. Yaralanan genç bir süre sonra yere yığılırken, saldırgan ise hızla kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Sebepsiz yere başından bıçakladı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Barış Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane Asayiş polisi yakaladı

Çalışmalar kapsamında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırıya uğrayan Barış Y.'nin ifadesine başvurdu. Yapılan görüşmede Barış Y., mahalleden tanıdığı ismini Soner A. olarak bildiği şahısla beraber yürürken bir anda kendisini darp ettiğini daha sonra bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırgan şahsın Soner adını kullanan Aziz A. (18) olduğunu tespit etti.

Emniyette "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "evden hırsızlık" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı bulunan Aziz A. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Aziz A. sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Kağıthane, Çağlayan, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'da Kaldırımda Yürüyen Arkadaşını Başından Bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'da Kaldırımda Yürüyen Arkadaşını Başından Bıçakladı - Son Dakika
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